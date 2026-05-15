新潟・上越市で13日、ミツバチの巣箱近くでクマが目撃された。14日には岩手大学の構内に成獣とみられるクマ1頭が侵入。すべての授業が休講となった。一方、秋田ではハンター歴50年の猟友会員が巣穴を捜索するなど、各地で警戒が続いている。「こっち見ながらかなり迫ってきた」カメラに向かって歩いてくる黒い影、ツキノワグマだ。撮影者：こっち見ながら、トコトコとかなり迫ってきたので、やっぱり怖いです。手が震えちゃいます