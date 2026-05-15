防衛省は、ホルムズ海峡における多国籍軍事ミッションに関する共同声明に、日本が参加したことを発表しました。この声明は、日本時間の13日未明に開かれた英・仏共催の国防大臣オンライン会合を踏まえて、15日、イギリスが発出したものです。会合には約40か国が招集され、小泉防衛相も出席しました。声明では、ホルムズ海峡における航行の自由を支持するため、「民間船舶の航行の支援、商業船舶運航事業者への安心の提供、機雷除去