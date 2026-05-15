＜大相撲五月場所＞◇五日目◇14日◇東京・両国国技館【実際の映像】まるでプロレス！空中落下の衝撃光景190センチのイケメン長身力士が“空中落下”する衝撃的な場面に館内騒然となった。まるでプロレスのような結末に「マジかよ」「いたそう」と驚きの声が相次いだ。身長190センチ、体重131.9キロの恵まれた体格を持ち、端正な顔立ちも一部ファンの間で人気を集める幕下四十三枚目・米沢龍（境川）。五日目に対戦した幕下四