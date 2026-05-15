【ニュータウン・スクエア（米ペンシルベニア州）＝平沢祐】男子ゴルフの今季メジャー第２戦、全米プロ選手権は１４日、ペンシルベニア州ニュータウン・スクエアのアロニミンクＧＣ（パー７０）で開幕し、久常涼が７バーディー、４ボギーの６７で回り、連覇を狙うスコッティー・シェフラー（米）らと並ぶ首位で好発進した。松山英樹はイーブンパーで３４位、比嘉一貴は４９位、金子駆大は９３位。ホールアウトした直後、トップ