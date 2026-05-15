オリックスは15日、山下舜平大投手（23）が米国で右肘内側側副靱帯再建術を行ったと発表した。現在チームは首位を走るも、宮城大弥投手（24）も左肘の内側側副じん帯損傷で長期離脱が見込まれており、左右のエース格を欠く激震に見舞われた。山下は前週10日までに日本を離れて渡米したとみられる。今季中の復帰は絶望的で、チームにとっては大きな痛手となる。元のパフォーマンスに戻るまで1年半から2年を要するとされる従