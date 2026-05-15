自民党は15日、「国旗損壊罪」の創設に向けたプロジェクトチームの会合を開き、「日本国国旗損壊罪（仮称）」の創設を目的とする法案の骨子案を提示し審査した。骨子案では、「個人の内心に立ち入ることは想定せず、国旗尊重義務等は設けない。もとより思想信条の自由に反するものではい」とした上で、「人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法・状態」だと外形的・客観的に判断される形で「国旗」を損壊した場合、刑法