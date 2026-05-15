元テレビ東京プロデューサーの佐久間宣行氏が、15日までに自身のXを更新。旧友がスタジオジブリの社長に就任することを明かした。スタジオジブリは14日、現社長の福田博之氏が6月22日をもって退任し、新社長に取締役の依田謙一氏（コンテンツ戦略本部事業局ゼネラルスペシャリスト）が就任すると発表した。佐久間氏はこのニュースを伝える投稿をリポストし「18からの友達がジブリの社長になる未来とかあんだなー。」と感慨深げに記