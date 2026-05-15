長岡市内の書店で14日、小説など本34点を盗んだとして、無職の男(38)が現行犯逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、長岡市に住む無職の男（38）です。警察によりますと、男は14日午後7時すぎ、長岡市内の書店で小説やビジネス書、自己啓発本など本34冊（販売合計価格7万4140円）を万引きした疑いがもたれています。当時、警戒中の警察官が店舗内でリュックや手提げかばんに本を入れ、レジを通過せずに店を出た男の姿を確認