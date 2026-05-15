岡山市は、軽自動車税の納税通知書を一部の市民に誤って送付していたことを明らかにしました。 きのう（14日）判明したもので、市は対象者への謝罪文の送付と課税の取り消し、さらに既に納付した人への還付手続きを速やかに行うとしています。 誤送付の概要 今回の誤送付は、県外に転出登録された軽自動車の車両データを市税システムに取り込む際に処理漏れが生じたことが原因です。 本来であれば課税対象外となるべき車