ユナイテッド航空とジェットブルー航空は、マイレージプログラムで相互特典の提供を開始した。マイレージプラスとTrueBlueの上級会員に対して、両社は相互に特典を提供する。優先搭乗、EvenMoreシートとエコノミープラス席の無料座席指定、優先チェックイン・保安検査、無料受託手荷物1個、優先手荷物取り扱い、当日スタンバイを提供する。すでに両社は、マイルの獲得や利用にも対応していた。今後は1枚の航空券で両社のフライトが