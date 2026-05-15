株式会社マイナビは、20～59歳の既婚者かつ共働きをしている正社員男女を対象に実施した「【共働き世帯の正社員に聞いた】仕事・私生活の意識調査2026年（2025年実績）」の結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。 本ニュースのサマリー 共働き世帯の正社員44.0％が「家計が苦しい」と感じている 平均世帯年収は792.2万円で理想と約314万円のギャップ 全体の23.8％が「お小遣い