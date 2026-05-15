レアル・マドリードのアルバロ・アルベロア監督が、フランス代表FWキリアン・エンバペの「4番手のフォワードと言われた」とのミックスゾーンでの発言を即時否定した。スペインメディア『マルカ』が伝えている。レアル・マドリードは現地時間14日、ラ・リーガ第36節でオビエドと対戦し、ゴンサロ・ガルシアとジュード・ベリンガムのゴールによって2−0の勝利を収めた。サンティアゴ・ベルナベウで行われたこの試合は、前節の