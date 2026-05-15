コロンビアサッカー連盟（FCF）は14日、FIFAワールドカップ2026に臨む代表メンバー候補55名を発表した。ネストル・ロレンソ監督の下、FIFAワールドカップ2026南米予選を3位でフィニッシュし、2大会ぶり7度目のW杯本大会行きを決めたコロンビア。本大会ではポルトガル、DRコンゴ、ウズベキスタンと同居するグループKに入っている。今回の代表メンバー候補では概ね順当に主力選手が選出されているが、一部報道で指揮官との確執