「幸せな結婚をしたはずだった」「こんなはずじゃなかった」。結婚する前までの夫は優しく、これからすてきな家庭を築いていけると信じて疑わなかった女たち…。彼女たちの未来に待っていたのは、「幸せ」と呼ぶにはほど遠い現実だった！義母や夫からのモラハラ、そしてゲスな浮気…。積み重なっていく裏切りの数々に、妻たちの心は壊れていき、世にも恐ろしい復讐へと駆り立てていく――。今回紹介する作品『浮気の代償はご自身で