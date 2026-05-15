言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、手当てに使われる重要な道具、文章に彩りを添える一言、そして語学学習の第一歩となる分野という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ぎかき□□き□□いごヒント：骨折箇所などを固定するために当てる板状の