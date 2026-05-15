◇インターリーグメッツ9−4タイガース（2026年5月14日ニューヨーク）メッツは14日（日本時間15日）、本拠でのタイガース戦に3連戦3連勝と今季初のスイープに成功した。初回から3点を奪われる苦しい展開となったが、打線が奮起。4回にバティの2ランで同点に追いつくと、5回にはソトの適時打などで3点を奪って勝ち越しに成功した。7回にはソトが5号ソロを放つなど、その後も着実に加点。先発・マクリーンも初回に3点こ