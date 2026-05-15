国会で開かれた衆参両院国家基本政策委の合同幹事会＝15日午前衆参両院の国家基本政策委員会は15日の合同幹事会で、高市早苗首相と野党党首が一対一で論戦を交わす党首討論を20日午後3時から開くと正式決定した。論戦に臨む野党党首は過去最多の6人で、討論時間は通例の計45分。党首討論は今国会初で、首相にとって昨年11月以来2回目となる。野党党首の発言順と持ち時間は衆参会派勢力の合計順で、国民民主党の玉木雄一郎代表