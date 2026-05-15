15日の国債市場で、長期金利の指標である新発10年債（382回債、表面利率2.4％）の利回りが上昇し、一時2.665％を付けた。日本相互証券によると、1997年5月以来、約29年ぶりの高水準となった。政府が2026年度補正予算案を編成する検討に入ったと伝わったことで、財政悪化が懸念され国債を売る動きが優勢となり金利が上昇した。