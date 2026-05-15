【ヤマヒロのぴかッと金曜日】京都府南丹市で小学５年の男児が行方不明になった事案は、養父による殺人・死体遺棄という最悪の結果となった。当初の大捜索でも発見できず、警察が公開捜査に踏み切った後、男児が身につけていたリュックに続いて、男児のものと見られる靴が発見され、この頃から報道は一気にヒートアップする。男児の遺体が見つかり養父が逮捕されるまで、朝から晩までテレビは同じことを、何度も現地から伝