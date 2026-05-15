怒りっぽい、イライラしやすい、キレやすい、我慢できない、わが子のそんな特性をどうしたものか。脳科学者の中野信子先生に子どもの「感情コントロール」について教えてもらいました。写真＝iStock.com／kohei_hara※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kohei_hara■負の感情も大切。扱い方を教えて一般的に、怒らない子、泣かない子、感情を表に出さない子が、感情をコントロールできている子だと思われがちですが、それ