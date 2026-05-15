短期・長期金利ともに近いうちに上昇することが予想されている。どんな影響があるのか。経営コンサルタントの小宮一慶さんは「マイホームを購入する（した）世代にとって金利上昇は大きな家計負担増となる。ローンを組む額が大きくなることや金利や返済期間によって、生涯を通じて返済する総額は数千万円単位で変わる」という――。写真＝iStock.com／takasuu※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／takasuu■今後、住宅費が家