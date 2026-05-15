８人組アイドルグループ「ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴ」が１５日、３ｒｄシングルＣＤ「キュートなキューたい／ナイスだね」（２７日リリース）のテレビアニメ「ポケットモンスター」（テレビ東京系）エンディングテーマとなる「キュートなキューたい―ＴＶｓｉｚ―」を先行配信リリースした。本楽曲は、世界を冒険するワクワク感や大切な仲間との絆をリズミカルかつポップなサウンドでキュートな楽曲へ落とし込んだ一曲。テレ