今中慎二インタビュー前編今季のプロ野球は、早い段階から主力選手の離脱が続くチームが多く、ルーキーたちの出場機会も増えている。そんなセ・パ両リーグのルーキーのなかで、かつて中日のエースとして活躍し、1993年に沢村賞を受賞、引退後は中日で投手コーチも務めた今中慎二氏が注目する投手について語った。すでに４勝を挙げている巨人の竹丸和幸photo by Sankei Visual【勝てる投手・勝てない投手の違い】――まず、今