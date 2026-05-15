お笑いコンビ「ハライチ」岩井勇気（３９）と澤部佑（３９）が、１４日深夜放送の「アメトーーク！」（テレビ朝日系）に出演。同世代の一般社会人との間に生じる「圧倒的なギャップ」について明かした。この日の番組テーマは「意外と４０歳いってる芸人」。アラフォーに差し掛かった芸人たちが集結する中、岩井は地元の同級生との再会した際の困惑ぶりを告白した。岩井は「同級生に会ったときに管理職になっている」と切り出