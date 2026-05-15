幸せになりたい。お金持ちになりたい。多くの人がそう願っているが、どうすればいいのか。累計発行部数が世界で約900万部に迫る作家の本田健さんは「どれだけお金があっても、健康を害したり、人間関係が壊れたりすれば、幸せではない。だが、お金と幸せの両方をつかむ人もいる」という――。※本稿は、本田健『20代のときに知りたかったお金と幸せの話』（大和書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／gyro※写真は