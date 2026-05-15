お笑いコンビ「見取り図」のリリー（４１）が、１４日深夜放送の「アメトーーク！」（テレビ朝日系）に出演。四十路を迎えた自身について「逆コナン君」状態だと自虐気味に明かした。この日は「意外と４０歳いってる芸人」が集ってトークを展開した。リリーは「２０歳や３０歳のとき、４０歳くらいになると勝手に社会情勢とか分かると思ってた。勉強しなかったら…頭は一緒で体だけ老けていく。?逆コナン君?みたいになってい