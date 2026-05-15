米OpenAIは5月14日（米国時間）、AIコーディングエージェント「Codex」をChatGPTモバイルアプリに組み込むアップデートを発表した。Codexは、開発環境上でコードの調査、修正、テスト実行、レビューなどを支援するAIコーディングエージェントである。OpenAIによると、Codexの週間利用者数は400万人を超えている。今回のモバイルアプリへの統合により、デスクトップ版のCodexアプリやマネージドリモート環境にスマートフォンから接