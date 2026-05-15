中村倫也さん=有村蓮撮影直木賞作家・小川哲さんによるミステリー小説『君のクイズ』（朝日文庫／朝日新聞出版刊）が映画化され、5月15日から公開されます。本作で、「0文字解答」の離れ業をやってのけたライバルの謎に迫る「クイズ界の絶対王者」三島玲央を演じた中村倫也さんにお話を聞きました。（文：根津香菜子写真：有村蓮）あらすじ賞金1000万円を賭けて戦う生放送クイズ番組「Q-1グランプリ」の決勝戦で、クイズ界の