永谷園は、スマートフォン用の公式アプリ「永谷園アプリ」を5月15日から提供する。同社商品の購入レシートを投稿するとポイントが貯まり、その累積に応じて特典が得られる。2025年12月末に商品封入を終了した「東海道五拾三次カード」をデジタルで復活させ、第1弾としてサンリオキャラクターズとコラボする。5月17日の「お茶漬けの日」を記念して同アプリをリリースした。永谷園アプリでは、レシート投稿で獲得した直近3カ月の累積