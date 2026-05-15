【星宮六喰 ウィッチスタイルver. 1/7スケールフィギュア】 5月15日10時～6月30日23時59分 予約受付 2027年1月 発送予定 価格：26,400円 フリューは、同社のフィギュアブランド「F:NEX」より「星宮六喰 ウィッチスタイルver. 1/7スケールフィギュア」を発売する。価格は26,400円。5月15日10時より予約を受け付ける。予約期間は6月30日23時59分