タレント・ほしのあき（４９）が、１５日までに自身のＳＮＳを更新。グラビア仲間とのツーショットが話題を呼んでいる。インスタグラムに「久し振りにくまように会ってお茶をしたよ」と書き始め、タレントの熊田曜子（４３）との写真を公開。色違いのスマートフォンケースを見せながら「１時間くらいだけど色々話して、色々質問しましたポールダンサーのくまちゃん毎日練習しているからアザだらけだったよ大会頑張って