◆米女子プロゴルフツアークローガー・クイーンシティー選手権第１日（１４日、オハイオ州マケテワＣＣ＝６４２３ヤード、パー７０）原英莉花（ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールディングス）が３バーディー、２ボギーの１アンダー６９で回り、トップと３打差の９位につけた。ホールアウト後にＵ―ＮＥＸＴのインタビューに応じ「（ティーショットが）セミラフに行くことが多かったけど、大きなミスがなかった。アイアン