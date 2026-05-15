◆米大リーグレッズ１５―１ナショナルズ（１４日、米オハイオ州シンシナティ＝グレートアメリカンボールパーク）ナショナルズのＦ・グリフィン投手（３０）の防御率が暴落した。１４日（日本時間１５日）の敵地・レッズ戦に先発し、４回１／３を７安打９失点でＫＯ。２発を食らい、２敗目（４勝）を喫した。防御率は試合前の２・１２から３・５３となり、リーグ２２位タイに転がり落ちた。２回にマクレーンに先制２ランを浴