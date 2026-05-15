父の日のギフト選びに迷っているなら、今年は特別感たっぷりのショコラを贈ってみませんか？ジャン＝ポール・エヴァンから、2026年6月1日（月）～6月30日（火）までの期間限定で「父の日 コレクション 2026」が登場。葉巻や車、腹筋モチーフなど、遊び心を効かせたユニークなデザインと、カカオへの深いこだわりが詰まったラインアップは、大人の男性へのギフトにもぴったりです♡ ユーモア