◇インターリーグレッドソックス―フィリーズ（2026年5月14日ボストン）フィリーズのカイル・シュワバー外野手（33）が14日（日本時間15日）、敵地でのレッドソックス戦に「2番・DH」で出場。8回無死一塁から18号2ランを放った。0―0のまま迎えた均衡を破る豪快な先制弾。熱狂的で知られる敵地のファンをどよめかせた。前日の13日はノーアーチに終わり、連続試合本塁打は5で止まったが、直近7試合で7発と量産。18号は