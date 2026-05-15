元「HKT48」でタレントの村重杏奈（27）が15日までに自身のSNSを更新し、仲良しのモデルでプロ雀士の岡田紗佳（32）との仲良しショットを披露した。「大好きなんだー！」と書き出すと、自身と岡田が顔を寄せ合い笑顔を見せる2ショットをアップ。2人はフジテレビ「呼び出し先生タナカ」などで共演し、親しい間柄で「なんでも話せる」ともつづった。村重の投稿にフォロワーからは「めっちゃ可愛い」「杏奈ちゃんとこの子のコ