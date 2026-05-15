回転寿司チェーン・くら寿司は15日、日本で初めてAIを活用したスマート養殖により、人工種苗から700グラム超の大型サイズまで育てたサバを使用した「大型生さば」を同日から期間、店舗限定で販売すると発表した。【写真】くら寿司初！水中を泳ぐ“AIさば”同社では、水産物の世界的な需要の高まりによる仕入れ価格の高騰や、漁業従事者の担い手不足など、仕入れに関する課題を見据え、業界初の水産専門会社である「KURA おさか