レースアンバサダーアワード・グランプリの寺地みのり（35）が15日までに自身のインスタグラムを更新。セパレートのホワイトコス姿を披露した。「5/17(日)は、TOYOTAGAZOORacingPARKinTGRラリーチャレンジRd.3富士山すそのにFLEXGIRLとして参加します！」と報告。セパレートのホワイトコスチューム姿の写真をアップし「セレモニアルスタートやスペシャルステージなど、間近でラリーカーの走りを感じること