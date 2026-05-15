ジャイアンツのトニー・ビテロ監督が14日（日本時間15日）、敵地でのドジャース戦の試合前に取材対応。前日、走塁ミスを犯したウィリー・アダメス内野手（30）に言及した。アダメスは0−4の7回1死で大谷から右前打を放って出塁。次打者・チャプマンも右前打で続き一、二塁と好機をつくった。ただ、続くギルバートが中飛を放つと、アウトカウントを勘違いしていたのか三塁まで進んでいたため帰塁することができず、走塁死。痛恨