１４日に放送されたフジテレビ系ドラマ「今夜、秘密のキッチンで」では、ついに姑・京子（筒井真理子）が、嫁のあゆみ（木南晴夏）に牙をむいた。この日の「秘密のキッチン」は、陽菜が心因性の腹痛と診断される。陽菜は、渉（中村俊介）と前妻の子で、あゆみとは血は繋がっていない。あゆみが話を聞くと、陽菜は「おばあさまの家にお泊まりしたくない。将来、坪倉の家を継ぐんだからお勉強も習い事も一杯頑張りなさい、そう