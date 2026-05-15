EXIT兼近大樹（35）が14日配信のABEMA番組「Abema Prime」に出演。自民党の“派閥”について持論を語った。番組では、自民党内で、高市早苗首相を支える議員グループ「国力研究会」が発足し、麻生太郎副総裁や小泉進次郎防衛相ら、政権や党の中核の人物が発起人に名を連ねていることを紹介。他にも複数のグループ発足が相次いでいるとした上で、自民党は「派閥ではない」としていると示した。ただこれまでの派閥政治に対する反発も