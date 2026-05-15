磐越自動車道で、部活動の遠征中だった高校生ら21人が死傷した事故を受け、三重県は県内高校などの部活動における生徒の輸送状況について実態調査を行うと発表しました。対象は県立高校や特別支援学校、高校を持つ私立学校で、2025年度の輸送状況を調べます。来週中に学校側へ調査を依頼し、6月に結果を取りまとめたうえで、今後の対応を検討する方針です。14日の会見で一見知事は、調査対象の部活動は1500以上にのぼるとの見通し