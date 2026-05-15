1950年に『青い果実』で作家デビュー、以来70年以上にわたり活躍を続けてきた佐藤愛子さんが2026年4月29日、老衰のため逝去されました。大正12（1923）年生まれ、享年104（満年齢102歳）でした。100歳を目前に『婦人公論』での連載エッセイが単行本として発売されるのを機に近況を語ったインタビューを再配信します。＊＊＊＊＊＊＊＊＊2022年9月号から1年あまり連載されたエッセイ「思い出の屑籠」をこのたび単行本として上梓する