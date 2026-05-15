小学生になると、子どもに「おうちのお手伝い」をやってもらいたいですよね。お風呂掃除、料理などいろいろありますが、そのなかでも「ゴミ捨て」をわが子にさせているというママもいるのではないでしょうか。先日ママスタコミュニティには、小学生の子どものゴミ出しについてこんな投稿がありました。『登校班の集合場所がゴミステーションの横だから、学校に行くついでに出してもらったりする。でも世間的には「可哀想」と思われ