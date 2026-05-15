＜クローガー・クイーンシティ選手権初日◇14日◇マケテワCC（オハイオ州）◇6416ヤード・パー70＞メキシコで行われた2試合前の「メキシコ・リビエラマヤオープン」以来の出場となる渋野日向子は、4バーディ・4ボギーの「70」で初日のラウンドを終えた。序盤、ボギーが続く苦しい立ち上がりから、後半に巻き返すカムバック劇。首位と4打差の30位から、上位をうかがう。【写真】小麦色の肌がまぶしいシブコのJK時代起伏が激しい