＜全米プロ初日◇14日◇アロニミンクGC（ペンシルベニア州）◇7394ヤード・パー70＞ 今季のメジャー第2戦は、第1ラウンドが終了した。〈写真〉松山英樹の大きなトップがポイントだった！日本勢は4人が出場。久常涼が7バーディ・4ボギーの「67」をマークし、3アンダーで首位に立った。メジャー通算5試合目にして初めて、トップで2日目を迎える。久常のほか、前年覇者のスコッティ・シェフラーや、アレックス・スモーリー（と