5月15日（金）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ きょうの天気 昨日、熊本県内で今年初の真夏日を観測しましたが、今日はさらに気温が上がりそうです。最高気温は、熊本市で32℃の予想で7月中旬並みの暑さとなりそうです。人吉市で30℃、阿蘇市乙姫でも27℃まで上がる予想です。まだ暑さに体が慣れていないうえ、朝との寒暖差が大きく急激に気温が上がるので、こまめに水分補給