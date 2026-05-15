キャッチボールするドジャース・佐々木＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ドジャースの佐々木朗希の次回登板が、17日午後1時7分（日本時間18日午前5時7分）開始の敵地でのエンゼルス戦に決まった。球団が14日に発表した。中5日での登板で2勝目を目指す。メジャー2年目の今季は7試合に投げ1勝3敗、防御率5.88。