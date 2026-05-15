米中央情報局（CIA）のラトクリフ長官＝3月（AP＝共同）【ワシントン共同】複数の米メディアによると、米中央情報局（CIA）のラトクリフ長官は14日、キューバを訪問し、アルバレス内相や情報機関トップらと会談した。トランプ政権が反米姿勢の転換を狙ってキューバに圧力をかける中での異例の訪問。ラトクリフ氏はキューバ側と、情報活動での協力や経済の安定、安全保障上の課題について協議したという。AP通信はCIA当局者の話