ディズニー映画『ベイマックス』の限定アイテムがそろう「Happyくじ『ベイマックス』vol.3.0」が、きょう15日より発売される。着物姿のベイマックスBIGぬいぐるみをはじめ、描き起こしデザインを使用した雑貨やアパレルアイテムなど、全10等級＋Last賞がラインアップされる。【画像】かわいすぎる…着物姿のベイマックスなどラインナップ全部見せ注目は、Happyくじ限定デザインを使用したA賞「ベイマックスBIGぬいぐるみ【着物